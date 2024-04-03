旗艦機P70系列來了？華為授權門市傳接受「盲訂」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-03 14:38

中國媒體披露，華為授權門市已開始接受旗艦機 P70 系列「盲訂」 ，北京市朝陽區某華為門市銷售人員說：「現在可以開始接受『盲訂』，但是什麼時間正式發售，還需要以華為官方通知為準。」

據《藍鯨財經》周三（3 日）報導，該銷售人員表示，可以幫消費者預定需要儲存容量的版本，但顏色等其他產品訊息，現在授權門市並不知曉。銷售人會會在華為正式發售時給告知盲訂消費者。

事實上，《新京報》在 3 月 26 日就曾爆料，北京朝陽區好世界商業廣場一家華為門市工作人員表示，消費者 4 月初可以在門市預訂 P70 系列。

《新京報》指出，P70 系列很可能像 Mate 60 系列一樣，加入先鋒計畫，在 4 月某一天突然上架。業界普遍認為，P70 系列有望成為上半年手機市場「爆款」產品。

P70 系列可能會搭載麒麟 9000S 晶片，該晶片也曾用於 Mate 60 系列。 去年 8 月華為推出的 Mate 60 系列，採用了自研 7 奈米製程製造的 5G 晶片。