鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過50.29億美元，DREP(DREP)24小時漲幅達48.2%

鉅亨網新聞中心 2024-04-03 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達50.29億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達22.22億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達20.49億美元。

24小時漲幅：DREP(DREP)24小時漲幅48.2%；波幣(WAVES)24小時漲幅15.7%；Reserve Rights(RSR)24小時漲幅14.6%。

24小時跌幅：Verge(XVG)24小時跌幅32.1%；NKN(NKN)24小時跌幅15.4%；Highstreet(HIGH)24小時跌幅4.58%。

近一週漲幅：Stratis(STRAX)近一週漲幅92.2%；DREP(DREP)近一週漲幅56.9%；0x協議(ZRX)近一週漲幅39.5%。