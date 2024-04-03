外資近5日買超個股
鉅亨網新聞中心 2024-04-03 08:49
1. 外資累計買超 5 日的股票
群益台灣精選高息 (00919-TW)、中工 (2515-TW)、長榮航 (2618-TW)、富邦恒生國企正2 (00665L-TW)、緯創 (3231-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
群益台灣精選高息 (00919-TW)、緯創 (3231-TW)、富邦恒生國企正2 (00665L-TW)、中工 (2515-TW)、廣達 (2382-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
群益台灣精選高息 (00919-TW)、開發金 (2883-TW)、中工 (2515-TW)、緯創 (3231-TW)、富邦恒生國企正2 (00665L-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
中工 (2515-TW)、富邦恒生國企正2 (00665L-TW)、鴻海 (2317-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)
5. 外資當日 (02) 買超的股票
中工 (2515-TW)、中信上游半導體 (00941-TW)、廣達 (2382-TW)、聯電 (2303-TW)、鴻海 (2317-TW)
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