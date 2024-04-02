鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過29億美元，Gifto(GFT)24小時漲幅達17.3%
鉅亨網新聞中心 2024-04-02 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格69,240.01美元，24小時漲跌幅-2.24%；以太幣(ETH)現報價格3,483.41美元，24小時漲跌幅-3.51%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達29億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達14.57億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達14.31億美元。
24小時漲幅：Gifto(GFT)24小時漲幅17.3%；TFUEL(TFUEL)24小時漲幅13.9%；RAY(RAY)24小時漲幅13.6%。
24小時跌幅：Verge(XVG)24小時跌幅46.2%；BOOK OF MEME(BOME)24小時跌幅15.3%；Maverick Protocol(MAV)24小時跌幅13.8%。
近一週漲幅：Stratis(STRAX)近一週漲幅91.3%；DREP(DREP)近一週漲幅38%；0x協議(ZRX)近一週漲幅31.3%。
近一週跌幅：Verge(XVG)近一週跌幅55.6%；JITO(JTO)近一週跌幅37.7%；比特幣現金(BCH)近一週跌幅34.4%。
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