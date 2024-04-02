鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過29億美元，Gifto(GFT)24小時漲幅達17.3%

鉅亨網新聞中心 2024-04-02 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達29億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達14.57億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達14.31億美元。

24小時漲幅：Gifto(GFT)24小時漲幅17.3%；TFUEL(TFUEL)24小時漲幅13.9%；RAY(RAY)24小時漲幅13.6%。

24小時跌幅：Verge(XVG)24小時跌幅46.2%；BOOK OF MEME(BOME)24小時跌幅15.3%；Maverick Protocol(MAV)24小時跌幅13.8%。