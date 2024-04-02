習近平會見印尼總統當選人 談中印尼命運共同體

鉅亨網新聞中心 2024-04-02 15:00

印尼總統當選人、國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）周日（31 日）抵達中國，中國國家主席習近平周一在北京人民大會堂與普拉伯沃舉行會談。

普拉伯沃周一與習近平見面，周二將拜會國務院總理李強與國防部長董軍。

習近平祝賀普拉伯沃當選印尼總統，並請其轉達對佐科威總統的誠摯問候和良好祝願。習近平指出，過去 10 年，他和佐科威共同引領兩國關係全面快速發展，取得沉甸甸的成果，雅萬高鐵成為兩國高品質合作的金字招牌，中印尼關係進入共建命運共同體的新階段。

習近平說，中方從戰略高度和長遠角度看待中印尼關係，願同印尼深化全方位戰略合作，建立具有地區和全球影響力的中印尼命運共同體，為兩國人民帶來更多福祉，為地區和世界和平、穩定、繁榮做出積極貢獻。

習近平強調，中印尼關係取得寶貴成就，關鍵在於堅持戰略自主、堅持互信互助、堅持合作共贏、堅持公平正義。中國和印尼同為發展中大國和新興市場國家代表。過去，兩國在爭取民族獨立和國家建設事業中始終相互支持，今後也應該精誠團結，打造互利共贏的典範、共同發展的樣板、南南合作的先鋒。

習近平認為，雙方應該堅定走符合自身國情的發展道路，堅定支持彼此維護主權、安全、發展利益，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解支持。中方願同印尼保持密切交往，交流治國理政經驗，加強發展戰略對接，深入推進「兩國雙園」和「區域綜合經濟走廊」項目，持續深化海上合作。中方願在減貧脫貧領域同印尼加強合作，提供支持。