實鎚了！中國券商大減薪 超高薪董監成往事

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-02 10:00

出差標準下調、客戶招待費用標準降檔、金融數據服務商賬號數量縮減…… 隨著市場環境和監管環境的變化，「降本增效」成為中國券業近年來的「主旋律」。在一系列控制成本的舉措背後，2023 年證券公司的成本究竟減少了多少？

券業是人員密集型行業，人力成本向來是主要支出之一。減薪、裁員，甚至年終被取消…… 近年來券業減薪傳聞不斷，去年年報從側面證實了這絕非空穴來風。

據《上海證券報》報導，截至 3 月 31 日，在中國已揭露年報的 22 家上市券商中（剔除了三家控股券商個股，下同），有 11 家券商的人均薪酬比 2022 年少（按應付職工薪酬合計 / 員工總數計算）；若和 2021 年比較，有 18 家券商的人均薪酬下降。

具體來看，中原證券 2023 年人均薪酬為人民幣（下同）33.55 萬元，較 2022 年下降 13.23%，降幅最大。兩家指標性券商中金公司、國泰君安分別為 69.72 萬元、64.75 萬元，分別較 2022 年縮水 11.34%、9.39%。

人均薪酬與 2022 年相比，降幅超過 5% 的還有華安證券、中國銀河證券。

若跟 2021 年做比較，券業降薪潮的趨勢更為顯著。海通證券的人均薪資降幅最大，達到 40%。招商證券、信達證券、中原證券、廣發證券、中金公司的人均薪資幅度均在 30% 左右；國泰君安、中信建投、中信證券的降幅也超過 10%。

在員工薪酬普降之際，超高薪高層也成為過去式，千萬年薪幾乎絕跡。

Choice 的數據顯示，在已揭露年報的 22 家上市券商中，共有 19 家券商的「董監高年度薪酬總額」出下滑，比率超過 80%。

從降幅來看，國泰君安高層 2023 年度的薪酬總額為 2,158.85 萬元，較 2022 年下降超過 25%。此外，西南證券、東方證券、國聯證券、中金公司高層年度薪酬總額的降幅也超過 20%。