盤中速報 - 費城半導體大漲1.55%，報4981.25點
鉅亨網新聞中心 2024-04-01 23:00
截至台北時間01日10:45，費城半導體上漲76.05點（或1.55%），暫報4981.25點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.06%
- 近 1 月：+3.77%
- 近 3 月：+17.48%
- 近 6 月：+42.83%
- 今年以來：+17.48%
焦點個股
費城半導體成分股以美光(MU-US)領漲。美光(MU-US)上漲7.27%；艾司摩爾(ASML-US)上漲4.54%；台積電 ADR(TSM-US)上漲4.17%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲2.78%；科磊(KLAC-US)上漲1.98%。
部分成分股表現相對疲軟，思佳訊通訊技術(SWKS-US)下跌0.67%；Entegris Inc(ENTG-US)下跌0.29%；Monolithic Power System Inc(MPWR-US)下跌0.25%；泰瑞達公司(TER-US)下跌0.18%；ON Semiconductor Corp.(ON-US)下跌0.12%。
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