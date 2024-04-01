鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.29億美元，Firo(FIRO)24小時漲幅達16%

鉅亨網新聞中心 2024-04-01 17:15

24小時漲幅：Firo(FIRO)24小時漲幅16%；CFX(CFX)24小時漲幅12.4%；ether.fi(ETHFI)24小時漲幅10.5%。

24小時跌幅：JITO(JTO)24小時跌幅37%；Jupiter(JUP)24小時跌幅20.5%；Liquity(LQTY)24小時跌幅15.3%。

近一週漲幅：Stratis(STRAX)近一週漲幅90.7%；DREP(DREP)近一週漲幅31.2%；0x協議(ZRX)近一週漲幅25.8%。