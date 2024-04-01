鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.29億美元，Firo(FIRO)24小時漲幅達16%
鉅亨網新聞中心 2024-04-01 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格69,586美元，24小時漲跌幅-0.93%；以太幣(ETH)現報價格3,549.01美元，24小時漲跌幅-1.78%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達19.29億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.33億美元；SOL(SOL)24小時成交量達7.23億美元。
24小時漲幅：Firo(FIRO)24小時漲幅16%；CFX(CFX)24小時漲幅12.4%；ether.fi(ETHFI)24小時漲幅10.5%。
24小時跌幅：JITO(JTO)24小時跌幅37%；Jupiter(JUP)24小時跌幅20.5%；Liquity(LQTY)24小時跌幅15.3%。
近一週漲幅：Stratis(STRAX)近一週漲幅90.7%；DREP(DREP)近一週漲幅31.2%；0x協議(ZRX)近一週漲幅25.8%。
近一週跌幅：RVN(RVN)近一週跌幅72.3%；Dogwifhat(WIF)近一週跌幅71.6%；ether.fi(ETHFI)近一週跌幅46.8%。
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