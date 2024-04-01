鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.67億美元，Keep3rV1(KP3R)24小時漲幅達10.7%

鉅亨網新聞中心 2024-04-01 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達13.67億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達9.11億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達5.56億美元。

24小時漲幅：Keep3rV1(KP3R)24小時漲幅10.7%；RVN(RVN)24小時漲幅13%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅5.88%。

24小時跌幅：JITO(JTO)24小時跌幅31.4%；TFUEL(TFUEL)24小時跌幅22.2%；Liquity(LQTY)24小時跌幅25%。

近一週漲幅：Stratis(STRAX)近一週漲幅90.7%；DREP(DREP)近一週漲幅31.2%；0x協議(ZRX)近一週漲幅25.8%。