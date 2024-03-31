鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估上修至10.14元，預估目標價為170元
鉅亨網新聞中心 2024-03-31 08:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.74元上修至10.14元，其中最高估值11.62元，最低估值9.21元，預估目標價為170元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|11.62(11.62)
|12.71
|14.42
|最低值
|9.21(9.21)
|9.7
|14.42
|平均值
|10.22(10.22)
|11.63
|14.42
|中位數
|10.14(10.14)
|12.49
|14.42
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|123,530,000
|136,846,090
|151,922,910
|最低值
|117,767,000
|125,903,000
|151,922,910
|平均值
|120,345,170
|132,791,030
|151,922,910
|中位數
|120,270,000
|135,624,000
|151,922,910
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|8.98
|7.93
|3.15
|3.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|110,787,917
|95,257,451
|67,229,599
|62,648,731
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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