盤中速報 - RAY大漲11.84%，報2.16美元
鉅亨網新聞中心 2024-03-31 00:05
RAY(RAY)在過去 24 小時內漲幅超過11.84%，最新價格2.16美元，總成交量達0.66億美元，總市值5.61億美元，目前市值排名第 88 名。
近 1 日最高價：2.418美元，近 1 日最低價：1.913美元，流通供給量：259,674,734。
Raydium是Solana上的一家綜合型DEX，他擁有掛單交易、AMM機制、流動性挖礦、IDO、NFT多項功能。 跟大多數DEX一樣，用戶可以在Raydium上提供流動性進行挖礦。 同時Raydium也使用了Serum所提供的掛單交易模式，透過圖表可以更直觀的監控報價，而通過限價單的方式以獲得更好的交易價格。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.53%
- 近 1 月：+71.92%
- 近 3 月：+62.72%
- 近 6 月：+1,106.19%
- 今年以來：+51.47%
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