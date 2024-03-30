鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.99億美元，FIS(FIS)24小時漲幅達20.8%

鉅亨網新聞中心 2024-03-30 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達17.99億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達15.81億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達11.37億美元。

24小時漲幅：FIS(FIS)24小時漲幅20.8%；ARPA(ARPA)24小時漲幅14.1%；VOXEL(VOXEL)24小時漲幅8.66%。

近一週漲幅：Stratis(STRAX)近一週漲幅90.4%；Ethernity Chain(ERN)近一週漲幅15.9%；Phala.Network(PHA)近一週漲幅13.6%。