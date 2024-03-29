鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過22.79億美元，BarnBridge(BOND)24小時漲幅達21.9%

鉅亨網新聞中心 2024-03-29 17:15

24小時漲幅：BarnBridge(BOND)24小時漲幅21.9%；0x協議(ZRX)24小時漲幅18.5%；DREP(DREP)24小時漲幅15.5%。

24小時跌幅：RVN(RVN)24小時跌幅33.3%；FIS(FIS)24小時跌幅28.2%；Dogwifhat(WIF)24小時跌幅17.7%。

近一週漲幅：Stratis(STRAX)近一週漲幅89.6%；DREP(DREP)近一週漲幅32.7%；Enzyme(MLN)近一週漲幅16.7%。