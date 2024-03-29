鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過22.79億美元，BarnBridge(BOND)24小時漲幅達21.9%
鉅亨網新聞中心 2024-03-29 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格69,974.08美元，24小時漲跌幅-1.08%；以太幣(ETH)現報價格3,543美元，24小時漲跌幅-1.14%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達22.79億美元；狗狗幣(DOGE)24小時成交量達12.27億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達11.56億美元。
24小時漲幅：BarnBridge(BOND)24小時漲幅21.9%；0x協議(ZRX)24小時漲幅18.5%；DREP(DREP)24小時漲幅15.5%。
24小時跌幅：RVN(RVN)24小時跌幅33.3%；FIS(FIS)24小時跌幅28.2%；Dogwifhat(WIF)24小時跌幅17.7%。
近一週漲幅：Stratis(STRAX)近一週漲幅89.6%；DREP(DREP)近一週漲幅32.7%；Enzyme(MLN)近一週漲幅16.7%。
近一週跌幅：ether.fi(ETHFI)近一週跌幅91.7%；Dogwifhat(WIF)近一週跌幅68.8%；Nuls(NULS)近一週跌幅61.5%。
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