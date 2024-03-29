盤中速報 - FIS大漲34.52%，報1.0612美元

據調查，FIS幣是一個代幣，StaFi是一種DeFi協議，可釋放抵押資產的流動性。用戶可以通過StaFi抵押合約來抵押PoS代幣(例如DOT，FIS等)，並獲得rToken(例如rDOT，rFIS等)作為回報，這些代幣可用於交易以對沖市場波動，同時仍可獲得抵押收益。