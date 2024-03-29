鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過24.29億美元，FOR(FOR)24小時漲幅達21.2%

鉅亨網新聞中心 2024-03-29 10:15

24小時漲幅：FOR(FOR)24小時漲幅21.2%；Clover Finance(CLV)24小時漲幅16.2%；0x協議(ZRX)24小時漲幅12.9%。

24小時跌幅：FIS(FIS)24小時跌幅47.7%；ARPA(ARPA)24小時跌幅28.4%；VOXEL(VOXEL)24小時跌幅22.7%。

近一週漲幅：Stratis(STRAX)近一週漲幅89.6%；DREP(DREP)近一週漲幅32.7%；Enzyme(MLN)近一週漲幅16.7%。