盤中速報 - GMT大漲27.69%，報0.439美元
鉅亨網新聞中心 2024-03-28 17:35
GMT(GMT)在過去 24 小時內漲幅超過27.69%，最新價格0.439美元，總成交量達1.23億美元，總市值6.07億美元，目前市值排名第 139 名。
近 1 日最高價：0.4434美元，近 1 日最低價：0.3345美元，流通供給量：1,845,651,967。
GMT幣是STEPN這個區塊鏈遊戲上的原生代幣，STEPN這個區塊鏈遊戲將現實生活與SocialFi以及GameFi結合，藉由跑步來達到邊運動邊賺的NFT遊戲，在 STEPN 的世界裡，用戶以運動鞋的形式擁有 NFT，透過在戶外行走、慢跑或跑步，以獲得遊戲代幣 GST 及治理代幣 GMT，具體來說，在STEPN中有兩個代幣：GST以及GMT，二者功能和作用有重合之處，也有不同。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.58%
- 近 1 月：+3.98%
- 近 3 月：-0.57%
- 近 6 月：+92.38%
- 今年以來：-16.28%
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