鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過35.31億美元，Threshold(T)24小時漲幅達10.6%
鉅亨網新聞中心 2024-03-28 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格70,728.2美元，24小時漲跌幅+1.50%；以太幣(ETH)現報價格3,583.81美元，24小時漲跌幅+1.00%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達35.31億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達19.01億美元；USDC(USDC)24小時成交量達13.34億美元。
24小時漲幅：Threshold(T)24小時漲幅10.6%；ANKR(ANKR)24小時漲幅6.14%；數位代幣(ICP)24小時漲幅6.36%。
24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅41.9%；ether.fi(ETHFI)24小時跌幅26.3%；FOR(FOR)24小時跌幅27%。
近一週漲幅：Reserve Rights(RSR)近一週漲幅13.7%；Celestia(TIA)近一週漲幅8.31%；Sui(SUI)近一週漲幅8.29%。
近一週跌幅：Nuls(NULS)近一週跌幅94.9%；IDEX(IDEX)近一週跌幅50.9%；LUNA(LUNA)近一週跌幅34.1%。
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