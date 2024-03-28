鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過35.31億美元，Threshold(T)24小時漲幅達10.6%

鉅亨網新聞中心 2024-03-28 17:15

24小時漲幅：Threshold(T)24小時漲幅10.6%；ANKR(ANKR)24小時漲幅6.14%；數位代幣(ICP)24小時漲幅6.36%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅41.9%；ether.fi(ETHFI)24小時跌幅26.3%；FOR(FOR)24小時跌幅27%。

近一週漲幅：Reserve Rights(RSR)近一週漲幅13.7%；Celestia(TIA)近一週漲幅8.31%；Sui(SUI)近一週漲幅8.29%。