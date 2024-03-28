鴻海、廣達攜手大漲，陞達科、正凌、晟銘電、安國先後漲停帶出四月新主流

鉅亨網新聞中心 2024-03-28 19:00

台北股市週三小跌 53 點收 20146，下週進入四月，市場會先觀望等待營收數字，指數暫時不易有大突破，仍以量縮盤整為主，剛好國際股市近期也沒有新高表現，四月個股各自發揮。

廣達、鴻海今日大漲，都是確認下半年接到 NV GB200 最新 AI 伺服器大單，鴻海這波化身小飆股，一口氣從 102 飆上 157 共計大漲 53.9%，一開始是公司法說表示今年 AI 伺服器將帶動大成長，激勵股價大漲，而市場發現去年鴻海 EPS10.25 元股價僅 100 左右，廣達 EPS10.29 元股價卻有 250，股價太低估並且趕上 AI 股題材，這次補漲就很兇猛。

而近兩天這兩家又都確認拿下 GB200 大訂單，廣達今日這一根大紅棒，已創下 88 年以來的收盤價新高，股價新趨勢啟動，這表示三月起 AI 伺服器出貨將全面放量，華擎、技嘉、緯創、緯穎也都有表現空間。

鄭瑞宗指出，(8147-TW)正凌大漲則是反應下半年 NVLINK 訂單題材，以及 AI 晶片散熱的新產品客戶積極追單，輝達的 B200 運算速度太快，GB200 模組與模組間的連線靠的是 NVLINK 交換器，規格同步要升級，正凌接到相關連接器大單，將帶來強勁成長動能，所以鄭瑞宗之前文章就提到正凌類似之前從 75 飆漲到 144 的 CPO 概念股 (3363-TW) 上詮，但今年獲利數字將比上詮好太多，股價表現可望更強。

(4945-TW) 陞達科大漲則反應 AI 風扇馬達驅動 IC 接單強勁，GB200 的全新 AI 伺服器，風扇更大電流更大數量也更多，需要更高規格的驅動 IC，陞達科 2Q 就要出貨新產品，ASP、毛利率都更高，加上近來比特幣漲破七萬美元，挖礦訂單也很強，三月營收估計有大成長，2Q 起逐季創新高，毛利率、EPS 可望三級跳，也是四月的 AI 大黑馬股。

(3013-TW) 晟銘電昨天文章鄭瑞宗也提到，晟銘電與廣達深度合作開發水冷機殼，並且還有兩外兩家 AI 伺服器大廠也有合作訂單，預期 2Q 就開始出貨廣達，水冷機殼都要重新設計，ASP 也高很多，毛利率自然跳升，今年估將賺 5 元，明年有機會超過 8 元，水冷會是第二季 AI 股中最強新應用新題材，(3017-TW) 奇鋐、(3324-TW) 雙鴻 PE 都已達 30~40 倍，勤誠也超過 30 倍，水冷相關股 PE 長期上看 30 倍，這波自 66.5 高點打回最低 48，今日漲停站回均線之上，四月可望再戰新高。

另外 (6125-TW) 廣運則與和碩合作水冷散熱，電子五哥中至少有三家下單，3Q 開始出貨，去年營收 55E，今年水冷產品將貢獻高達 30E，毛利率上看 40%，遠高於去年 22~23% 的水準，獲利則上看 6~7 元，PE 都是上看 30 倍，晟銘電大漲在前，廣運四月可望比價向上。

(8054-TW) 安國漲停板，則是傳出最新接到日、韓兩大客戶新訂單，去年併購星河半導體，手握 2~7 個 7 奈米專案，如果新專案再簽進來，原本預估今年 6~7 元，就有機會再上修，而這波股價自 224 殺到 121 共計跌 46%，跌幅為 IP 股之冠，但這是因為股價去年自 30 幾元漲到 224 漲最多導致，並不是基本面差。

鄭瑞宗認為，今日一根長紅就把股價拉上季線、月線之上，只要站得穩均線，三月營收估計不錯，四月可望迎來強勁反彈行情。四月最看好的 IP 股還有 (3228-TW) 金麗科、(6262-TW)神盾都有表現空間，基本面的說明可加入鄭瑞宗的 LINE 官方帳號或 YT 頻道，都有非常詳細的分析。

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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正淩、陞達科同步亮燈漲停！我早預告都是四月最強飆股最新還有「這兩檔」水冷新飆股

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