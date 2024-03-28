〈台北國際工具機展〉高精度五軸工具機協助25架勇鷹號國機國造

經濟部科技研發主題館於台灣國際工具機展「TMTS 2024」昨 (27) 日正式登場，主題館整合工研院、精密機械研發中心及金屬中心，於南港展覽館展出共計 22 項高階工具機關鍵技術，其中 AI 高精度五軸工具機已協助成功完成 25 架勇鷹號國機國造國防自主任務，展期至 3 月 31 日。 經濟部產業技術司司長邱求慧表示，國內工具機業者在出口市場表現出色，隨著全球生產製造供應鏈的急速變化，為協助製造業加速轉型升級與發展低碳製造，該司近四年投入近百億資源補助法人研發，在工具機領域以 AI 智慧製造、數位轉型、綠色節能、高效複合等四大核心主軸，協助工具機廠商強化高階製造實力。

技術司四年來在機械領域技術合作近 700 家廠商、促成衍生產值超過 150 億元，本次展出「AI 高精度五軸工具機技術」以國內首創 AI 技術改善精度，出機前調機時間從過去兩週縮短至 6 小時以內，讓國內工具機精度倍增達到德國工具機廠 DMG 相同水準。目前已與國內工具機大廠協鴻合作並應用於勇鷹號機身與機翼關鍵零件加工，已順利完成 25 架生產製造，可帶動五軸工具機售價提升 20%，產值倍增達 80 億元以上。



「經濟部科技研發主題館」展出 22 項最新技術，除 AI 高精度五軸工具機技術之外，還有具代表性的四項亮點成果為：全球最靈敏的振動感測晶片，10 奈米的振動也能精準檢出；AI 音頻非破壞檢測技術，準確率超越全球檢測第一大廠；精密模具加工應用關鍵冷卻技術，高精度加工的神兵利器；AI 智慧化高精度加工，打入歐美航太產業。