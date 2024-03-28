中國商務部長會荷蘭外貿大臣 促曝光機貿易正常進行

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-28 16:00

在美國政府要求盟友停止向中國晶片製造商提共設備之際，中國商務部長王文濤周三（27 日）在北京會見荷蘭外貿大臣范呂文，雙方重點就曝光機輸華、加強半導體產業合作等議題深入交換意見。

據《財聯社》周四報導，王文濤表示，今年是中荷建立開放務實的全面合作夥伴關係十周年。在兩國領導人戰略引領下，中荷經貿關係穩步發展。

王文濤說，中方讚賞荷方堅持自由貿易，視荷方為可信賴經貿夥伴，希望荷方秉持契約精神，支持企業履行合約義務，確保曝光機貿易正常進行。要防止安全泛化，共同維護全球半導體供應鏈穩定，推動雙邊經貿關係持續健康發展。

范呂文則指出，荷蘭以貿易立國，主張自由貿易，高度重視對華經貿合作。中國是荷蘭最重要的經貿夥伴之一，荷蘭願繼續做中國可靠的合作夥伴。

范呂文說，荷蘭出口管制不針對任何國家，所做決定基於獨立自主的評估，並在安全可控前提下儘可能降低對全球半導體供應鏈的影響。期待兩國進一步拓展綠色轉型、養老服務等領域的合作。