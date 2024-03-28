北京市取消離婚三年內不得購房規定 釋出什麼信號？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-28 10:00

中國北京市住房和城鄉建設委員會表示，周三（27 日）起廢止「夫妻離異任何一方三年內不得購房」規定的文件。

2021 年 8 月 4 日，北京市住建委發文規定，夫妻離異的，原家庭在離異前擁有住宅套數不符合本市限購政策規定的，自離婚之日起，三年內任何一方均不得在北京買房。

據《澎湃新聞》報導，對於北京市政府取消上述規定，業界人士普遍認為符合市場預期，有助於穩定房市。

中指研究院市場研究總監陳文靜說：「北京取消了離婚限購政策，意味著夫妻離異後，雙方均即刻就可以按照是否符合北京現行的購房資格進行購房，不再受離婚年限限制。」

中原地產首席分析師張大偉表示，在全國所有城市中，北京房市一直比較穩定，政策也最嚴，包括購房資格、貸款資格、房貸首付等。

北京市政府微調房市限購政策，符合市場預期，離婚購房等市場過熱時期的政策，現在政府已經沒有繼續執行的市場基礎。

張大偉認為，在房市過熱、房價高漲階段，限購政策在一定程度上抑制了投資需求；房市遇冷時，政府取消或微調限購政策，有利於促進剛需和改善性需求釋放，揮發提振房市的作用。

另外，北京市政府取消離婚限購政策，意味著夫妻離異後，不再受到額外購房限制，購房權益將回歸個人基本需求，有利於穩定真實需求。

近來北京等一線城市房市景氣有所回升，成交量出現上漲，迎來「小陽春」，市場也一直擔心「小陽春」是否能夠持續。

張大偉表示，該文件的廢止只是政策微調，但對當下「小陽春」來說，有利於釋放一部分真實的購房需求，有助於「小陽春」持續到 4 月。

春節後，北京房地產市場景氣有所提升，二手屋表現明顯好於新屋。新屋方面，中指研究院的數據顯示，近五周（2 月 19 日～3 月 24 日），北京新屋市場景氣緩慢修復，周均成交 634 套。