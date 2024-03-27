〈能源盤後〉市場權衡供應前景 原油進入盤整

鉅亨網編譯許家華 2024-03-27 05:45

前一交易日，市場因擔憂全球供應前景而上漲後，國際油價周二 (26 日) 進入盤整，變動不大。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 33 美分或 0.4%，收每桶 81.62 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 50 美分或 0.6%，報每桶 86.25 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 45 美分或 0.5%，報每桶 85.63 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

4 月交割的汽油期貨價格下跌 4 美分或 1.7%，收每加侖 2.7006 美元，為該期貨自 3 月 5 日以來單日最大跌幅和下跌金額。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 5 美分或 2.1%，收每加侖 2.6218 美元。

4 月交割的天然氣價格下跌 4 美分或 2.5%，收每百萬 Btu 1.5750 美元。

市場推動力

因烏克蘭持續攻擊俄羅斯煉油廠，帶來提振，原油周一經歷 3 連漲後，周二僅溫和收低。

《路透》報導，三位業內消息人士稱，俄羅斯當局已命令當地企業第二季減少石油產量，以便在 6 月底之前實現每日 900 萬桶的產量目標，符合其對生產國組織 OPEC+ 的承諾。

德國商銀大宗商品策略師 Barbara Lambrecht 指出，俄國當局承諾減產的時機，恰逢美國制裁俄國油輪船隊，導致印度預期難以持續大量採購俄油之際。(近期印度與中國是俄羅斯最重要的兩大石油買家)

與此同時，《彭博》周一報導，印度煉油商似乎已停止購買委內瑞拉原油，因為美國對該國的制裁豁免將於 4 月 18 日到期。

印度是全球第三大石油進口國與消費國，在美國同意自 2023 年 10 月至 2024 年 4 月期間暫時豁免對委內瑞拉的制裁後，去年 12 月為 2020 年以來首次增加進口委國的便宜原油。

Lambrecht 指出，因此印度一直在開拓西方國家也在購買的市場。他引述油輪數據，預計下個月將有 760 萬桶美國原油抵達印度，為一年來最高水準。「局勢變得越來越緊張，難怪油價有很好的支撐力。」她周二報告寫道。