鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過25.53億美元，WAXP(WAXP)24小時漲幅達15.7%

鉅亨網新聞中心 2024-03-27 17:15

24小時漲幅：WAXP(WAXP)24小時漲幅15.7%；Ethernity Chain(ERN)24小時漲幅10.9%；DREP(DREP)24小時漲幅12.1%。

24小時跌幅：Threshold(T)24小時跌幅34.3%；REQ(REQ)24小時跌幅26.7%；Viberate(VIB)24小時跌幅23.9%。

近一週漲幅：Space ID(ID)近一週漲幅33.6%；DREP(DREP)近一週漲幅29.5%；0x協議(ZRX)近一週漲幅24.2%。