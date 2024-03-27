鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過25.53億美元，WAXP(WAXP)24小時漲幅達15.7%
鉅亨網新聞中心 2024-03-27 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格69,714.6美元，24小時漲跌幅-1.30%；以太幣(ETH)現報價格3,551美元，24小時漲跌幅-2.55%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達25.53億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達13.61億美元；USDC(USDC)24小時成交量達8.75億美元。
24小時漲幅：WAXP(WAXP)24小時漲幅15.7%；Ethernity Chain(ERN)24小時漲幅10.9%；DREP(DREP)24小時漲幅12.1%。
24小時跌幅：Threshold(T)24小時跌幅34.3%；REQ(REQ)24小時跌幅26.7%；Viberate(VIB)24小時跌幅23.9%。
近一週漲幅：Space ID(ID)近一週漲幅33.6%；DREP(DREP)近一週漲幅29.5%；0x協議(ZRX)近一週漲幅24.2%。
近一週跌幅：Nuls(NULS)近一週跌幅79.7%；IDEX(IDEX)近一週跌幅56.7%；LUNA(LUNA)近一週跌幅41.5%。
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