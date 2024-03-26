鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過36.6億美元，IDEX(IDEX)24小時漲幅達13.7%

鉅亨網新聞中心 2024-03-26 10:15

24小時漲幅：IDEX(IDEX)24小時漲幅13.7%；DREP(DREP)24小時漲幅11.5%；CKB(CKB)24小時漲幅6.13%。

24小時跌幅：Polymesh(POLYX)24小時跌幅51.4%；Reserve Rights(RSR)24小時跌幅32.9%；Yield Guild Games(YGG)24小時跌幅27.9%。

近一週漲幅：DREP(DREP)近一週漲幅66.6%；Space ID(ID)近一週漲幅31%；0x協議(ZRX)近一週漲幅19.7%。