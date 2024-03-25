鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過23.44億美元，TRU(TRU)24小時漲幅達7.9%
鉅亨網新聞中心 2024-03-25 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格66,806.95美元，24小時漲跌幅+2.88%；以太幣(ETH)現報價格3,441.6美元，24小時漲跌幅+2.22%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達23.44億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.3億美元；SOL(SOL)24小時成交量達7.34億美元。
24小時漲幅：TRU(TRU)24小時漲幅7.9%；Selfkey(KEY)24小時漲幅3.16%；Enzyme(MLN)24小時漲幅3.87%。
24小時跌幅：IDEX(IDEX)24小時跌幅30.7%；Nuls(NULS)24小時跌幅14.5%；數位代幣(ICP)24小時跌幅23%。
近一週漲幅：DREP(DREP)近一週漲幅70%；Frontier(FRONT)近一週漲幅35.1%；Space ID(ID)近一週漲幅32.3%。
近一週跌幅：Polymesh(POLYX)近一週跌幅79.3%；IDEX(IDEX)近一週跌幅55.2%；Nuls(NULS)近一週跌幅51.5%。
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