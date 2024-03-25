鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過23.44億美元，TRU(TRU)24小時漲幅達7.9%

鉅亨網新聞中心 2024-03-25 17:15

24小時漲幅：TRU(TRU)24小時漲幅7.9%；Selfkey(KEY)24小時漲幅3.16%；Enzyme(MLN)24小時漲幅3.87%。

24小時跌幅：IDEX(IDEX)24小時跌幅30.7%；Nuls(NULS)24小時跌幅14.5%；數位代幣(ICP)24小時跌幅23%。

近一週漲幅：DREP(DREP)近一週漲幅70%；Frontier(FRONT)近一週漲幅35.1%；Space ID(ID)近一週漲幅32.3%。