中國人民銀行透過中間價釋出支撐訊號 人民幣強彈

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-03-25 13:30

在上周五意外跌破 7.20 的強支撐位後，人民幣中間價周一 (25 日) 反向調強至 7.10 元強方，市場人士認為，監管層借中間價傳達無意貶值的穩定信號，境內外人民幣應聲反彈。

人行周一將中間價調強至 7.0996 元，遠高於市場預計的 7.2222，這是自 11 月以來最大的升值傾向。 前一交易日定盤價為 7.1004。

北京時間上午 10:53，在岸人民幣兌美元上漲 0.43%，報 7.1977 元，離岸人民幣兌美元上漲 0.56%，報 7.2359 元。

澳盛銀行駐新加坡亞洲研究主管 Khoon Goh 表示，今天的中間價是當局發出的明確信號，表明他們不打算允許人民幣進一步貶值。「上周五的走勢是市場反應過度，今天的定盤價堅決旨在糾正這種看法。」

策略師表示，人民幣一直是全球外匯市場穩定的源泉，也是區域貨幣的錨。 官員們發出的願意讓人民幣貶值的訊號可能會加劇波動性，並可能波及區域和全球貨幣市場。

上周五，在岸人民幣創下兩個多月以來的最大跌幅，因為交易員押注，當天的定盤價表明官員們對貶值持開放態度。 人民幣兌美元匯率跌破備受關注的 7.20 水準，自 11 月以來，這一直是關鍵支撐位。

道明證券 (TD Securities) 宏觀策略師 Alex Loo 表示，「我們預計，在看到上周五的市場反應後，中國央行將暫時防範人民幣進一步走軟。」

中國經濟今年前兩月開局良好，出口、工業增加值和投資成長均超出預期。中國國務院總理李強周日淡化了投資者對經濟面臨挑戰的擔憂，稱中國政府正在加大政策支持力度以刺激經濟成長，系統性風險正在得到化解，並強調了政府今年計畫採取的幾項刺激內需的措施。