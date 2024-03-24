鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.35億美元，Polymesh(POLYX)24小時漲幅達12.5%

鉅亨網新聞中心 2024-03-24 17:15

24小時漲幅：Polymesh(POLYX)24小時漲幅12.5%；Firo(FIRO)24小時漲幅8.62%；系統幣(SYS)24小時漲幅8.17%。

24小時跌幅：Nuls(NULS)24小時跌幅51.9%；CFX(CFX)24小時跌幅14.4%；SuperVerse(SUPER)24小時跌幅13.7%。

近一週漲幅：DREP(DREP)近一週漲幅71.1%；Frontier(FRONT)近一週漲幅55.5%；Space ID(ID)近一週漲幅37.2%。