鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.94億美元，Firo(FIRO)24小時漲幅達9.27%
鉅亨網新聞中心 2024-03-24 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格64,450.35美元，24小時漲跌幅+0.78%；以太幣(ETH)現報價格3,348.82美元，24小時漲跌幅+0.18%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達15.94億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.39億美元；SOL(SOL)24小時成交量達5.6億美元。
24小時漲幅：Firo(FIRO)24小時漲幅9.27%；Polymesh(POLYX)24小時漲幅7.24%；Enzyme(MLN)24小時漲幅7.46%。
24小時跌幅：Yield Guild Games(YGG)24小時跌幅15.1%；LUNA(LUNA)24小時跌幅14.3%；Nuls(NULS)24小時跌幅16.3%。
近一週漲幅：DREP(DREP)近一週漲幅71.1%；Frontier(FRONT)近一週漲幅55.5%；Space ID(ID)近一週漲幅37.2%。
近一週跌幅：Polymesh(POLYX)近一週跌幅71.9%；Nuls(NULS)近一週跌幅66.6%；LTO Network(LTO)近一週跌幅35.8%。
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