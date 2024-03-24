鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.94億美元，Firo(FIRO)24小時漲幅達9.27%

鉅亨網新聞中心 2024-03-24 10:15

24小時漲幅：Firo(FIRO)24小時漲幅9.27%；Polymesh(POLYX)24小時漲幅7.24%；Enzyme(MLN)24小時漲幅7.46%。

24小時跌幅：Yield Guild Games(YGG)24小時跌幅15.1%；LUNA(LUNA)24小時跌幅14.3%；Nuls(NULS)24小時跌幅16.3%。

近一週漲幅：DREP(DREP)近一週漲幅71.1%；Frontier(FRONT)近一週漲幅55.5%；Space ID(ID)近一週漲幅37.2%。