普丁發表電視演說 稱莫斯科恐攻嫌疑犯逃往烏克蘭

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-23 21:15

俄羅斯總統普丁周六（23 日）發表電視演說，表示莫斯科州音樂廳恐襲事件四名直接參與者被抓獲，一共抓獲 11 人，「嫌疑人逃往烏克蘭方向，有人為他們準備了逃離國境的窗口」。

普丁強調，將查明真相，並將幕後黑手繩之以法，且莫斯科等地區將採取補充性反恐措施。他並表示，將 3 月 24 日定為全民哀悼日。

據《今日俄羅斯》報導，莫斯科西北市郊的音樂廳 Crocus City Hall 周五發生大型槍擊事件，死亡人數已增至 143 人。

另《俄新社》發布了一名嫌疑人被抓捕現場的畫面。該嫌疑人表示，約一個月前，他在社交媒體上收到陌生人發的訊息。對方稱，願出 100 萬盧布（新台幣 34.6 萬元）買凶殺人，要求他按照提供的地址對人群發動攻擊。

該嫌疑人在 3 月 4 日從土耳其進入俄羅斯，並於周五參與恐怖襲擊，被捕時已得到 50 萬盧布。

據《俄羅斯衛星通訊社》報導，俄羅斯情報部門一名消息人士證實，確實收到美方提供的莫斯科可能發生恐怖襲擊的情報，但這份情報很籠統，沒有任何細節。

美國白宮國家安全委員會發言人沃森早前表示，3 月收到有人在莫斯科策劃恐怖襲擊的情報，推測地點可能是人員密集場所，並向俄方分享這份情報。

莫斯科州衛生部門指出，這起襲擊事件造成 145 人受傷，這些傷患被送往 12 家醫院搶救，目前政府已公布 121 名受傷人員名單。

聯邦安全局局長已向普丁匯報嫌疑犯抓捕進展，共 11 人被捕。