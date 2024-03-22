鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過34.64億美元，Space ID(ID)24小時漲幅達29.9%

鉅亨網新聞中心 2024-03-22 10:15

24小時漲幅：Space ID(ID)24小時漲幅29.9%；DREP(DREP)24小時漲幅24.2%；0x協議(ZRX)24小時漲幅25.1%。

24小時跌幅：Reserve Rights(RSR)24小時跌幅42.8%；賈斯米幣(JASMY)24小時跌幅14.5%；XVS(XVS)24小時跌幅13.6%。

近一週漲幅：DREP(DREP)近一週漲幅72.6%；0x協議(ZRX)近一週漲幅34.2%；Frontier(FRONT)近一週漲幅29%。