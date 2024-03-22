外資近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心 2024-03-22 08:50
1. 外資累計賣超 5 日的股票
統一台灣高息動能 (00939-TW)、長榮航 (2618-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、長榮 (2603-TW)、佳世達 (2352-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
統一台灣高息動能 (00939-TW)、長榮航 (2618-TW)、長榮 (2603-TW)、佳世達 (2352-TW)、和碩 (4938-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
統一台灣高息動能 (00939-TW)、長榮航 (2618-TW)、佳世達 (2352-TW)、長榮 (2603-TW)、和碩 (4938-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
統一台灣高息動能 (00939-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、長榮航 (2618-TW)、佳世達 (2352-TW)、和碩 (4938-TW)
5. 外資當日 (21) 賣超的股票
統一台灣高息動能 (00939-TW)、長榮航 (2618-TW)、輔信 (2405-TW)、和碩 (4938-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)
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