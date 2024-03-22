外資近5日買超個股
鉅亨網新聞中心 2024-03-22 08:49
1. 外資累計買超 5 日的股票
鴻海 (2317-TW)、開發金 (2883-TW)、神達 (3706-TW)、大華優利高填息30 (00918-TW)、寶成 (9904-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
神達 (3706-TW)、欣興 (3037-TW)、大華優利高填息30 (00918-TW)、寶成 (9904-TW)、鴻海 (2317-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
神達 (3706-TW)、鴻海 (2317-TW)、大華優利高填息30 (00918-TW)、開發金 (2883-TW)、欣興 (3037-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
群創 (3481-TW)、開發金 (2883-TW)、神達 (3706-TW)、寶成 (9904-TW)、大華優利高填息30 (00918-TW)
5. 外資當日 (21) 買超的股票
群創 (3481-TW)、中信金 (2891-TW)、華邦電 (2344-TW)、英業達 (2356-TW)、新光金 (2888-TW)
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