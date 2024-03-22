中國移動去年營收 首度突破人民幣兆元大關

中國移動 (600941-CN) 周四（21 日）公布去年財報，全年營收達到人民幣 1.0093 兆元，年增 7.7%，首次突破兆元大關，其中主營業務電信服務收入達到 8,635.14 億元，增加 6.3%。



去年全年中國移動歸母淨利潤也創新高，達到 1,317.66 億元，較一年前增加 5%，相當於日賺 3.61 億元。扣非歸母淨利潤則為 1,179.80 億元，增加 2.2%。



數據顯示，截至 2023 年底，中國移動的行動業務客戶數達到 9.91 億戶，年增 1.6%。在過去一年中，中國移動淨增客戶數 1,599 萬戶，減少 11.7%。其中，中國移動的 5G 套餐客戶數達到 7.95 億戶，增加 4%；淨增 5G 套餐客戶數 1.8 億戶，減少 20.6%。



另外，截至 2023 年底，中國移動有線寬頻客戶數達到 2.98 億戶，年增 9.6%。其中，家庭寬頻客戶數 2.64 億戶，年增 8.3%。



但在資本開支方面，中國移動則略有收縮。數據顯示，2023 年中國移動資本開支完成 1,803 億元，佔電信服務收入比下降 1.9 個百分點，為 20.9%。在 2022 年，其資本開支為 1,852 億元。



對於 2024 年，中國移動給出了更低的數字，預計 2024 年資本開支約為 1,730 億元，較 2023 年下降 4%，而資本開支佔收入比預計降至 20% 以下。



從往年來看，中國移動一直是分紅大戶，今年也並未令市場失望。



中國移動 2023 年末的利潤分配方案顯示，2023 年度期末股息為每股 2.4 港元（含稅），以此計算，中國移動年末分紅總金額約為 513.38 億港元（含稅）。



事實上，在 2023 年年中，中國移動已經實施了中期分紅——每股 2.43 港元。而按照截至 6 月末的股本計算，中國移動當時派發的中期股利約 519.4 億港元。



以此來看，中國移動全年股息合計每股 4.83 港元（含稅），較 2022 年增長 9.5%。而該公司全年分紅金額累計達到 1,032.78 億港元，以各自時點匯率計算，折合人民幣約 941.38 億元。以此計算，中國移動 2023 年全年股息率達到 71.5%。



在分紅金額方面，中國移動超過了寧德時代 (300750-CN) 日前公布的全年 220 億元分紅金額，暫列 A 股分紅榜首。



值得注意的是，中國移動還提到，未來將充分考慮盈利能力、現金流狀況及未來發展需要，從 2024 年起，三年內以現金方式分配的利潤逐步提升至當年股東應佔利潤的 75% 以上。