風電接棒重電，指標股就是「它」；散熱高力不退燒，目標價在哪?

鉅亨網新聞中心 2024-03-21 19:00

美國聯準會重申今年還是預估降息三次，激烈市場，資金重回股市，台股大漲站上兩萬點，之前盤勢震盪，大華國際投顧蘇建豐就與投資朋友分析，觀察關鍵缺口 19532 點，沒有回補之前，多方強勢，持續偏多思考偏多操作，震盪反而是機會，只是盡量不要買均線乖離過大的個股，不要買本益比過高的個股，佈局低檔轉強本益比較低的主力股，上漲空間較大，風險更低。

輝達 GTC 大會公開 B200 和 GB200 以及 Blackwell 平台，超高效能之下，需要 CoWoS 先進封裝以及水冷液冷技術，CoWoS 供不應求，將會持續帶動設備廠營運表現，弘塑 (3131-TW)，辛耘(3583-TW) 股價整理後轉強，不過大多數設備股在一波急漲之後，本益比都拉高到 20 倍以上，這時候反而要去留意股價還未大幅度上漲而且本益比較低的設備股，例如，擎邦(6122-TW)，手中握有德商，台塑，南亞科技，奇美等工程訂單，今年預估獲利 5~7 元，目前股價 70 元左右，本益比只有 12 倍左右，如本益比往 20 倍靠攏，股價就上看 120 元，可以多留意。

大華國際投顧蘇建豐表示，還有一些本益比 12 倍左右的設備廠，上漲空間大，大而化之 3XXX，今年接到台積電聯發科設備訂單，預估 EPS12~15，本益比 12 倍左右，股價回測頸線後轉強，現在 1XX 元，有機會上看 2 字頭；CoWoS 飆股 6XXX，今年 CoWoS 訂單強勁，預估獲利 10 元上下，本益比 12 倍左右，股價回測後轉強，潛在上漲空間 40% 以上。

至於散熱，全面起漲之後，指標股奇鋐 (3017-TW) 股價最高來到 677 元，雙鴻 (3324-TW) 股價最高來到 745 元，依照今年獲利來看，奇鋐 EPS 預估 18~22 元，本益比拉高到 34 倍左右，雙鴻 EPS 預估 20~25 元，本益比拉高到 32 倍左右，股價都不算便宜，本益比較低的一詮 (2486-TW) 和高力(8996-TW)，今天高力再創近期高，前高 447 元，持續邁進，一詮則要挑戰前高，都可以持續操作。

採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

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