鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)EPS預估上修至2.45元，預估目標價為58.6元
鉅亨網新聞中心 2024-03-21 12:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對英業達(2356-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.4元上修至2.45元，其中最高估值2.75元，最低估值2.23元，預估目標價為58.6元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.75(2.75)
|3.48
|4.25
|最低值
|2.23(2.23)
|2.69
|3.56
|平均值
|2.47(2.45)
|3.14
|3.9
|中位數
|2.45(2.4)
|3.24
|3.9
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|579,812,530
|661,628,290
|727,462,540
|最低值
|548,612,560
|618,675,030
|658,409,510
|平均值
|564,074,900
|636,031,590
|692,936,020
|中位數
|564,070,460
|629,763,510
|692,936,020
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.71
|1.71
|1.82
|2.1
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|514,746,200
|541,750,850
|519,732,048
|508,294,198
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2356/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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