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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)EPS預估上修至2.45元，預估目標價為58.6元

鉅亨網新聞中心 2024-03-21 12:10

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對英業達(2356-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.4元上修至2.45元，其中最高估值2.75元，最低估值2.23元，預估目標價為58.6元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 2.75(2.75) 3.48 4.25
最低值 2.23(2.23) 2.69 3.56
平均值 2.47(2.45) 3.14 3.9
中位數 2.45(2.4) 3.24 3.9

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 579,812,530 661,628,290 727,462,540
最低值 548,612,560 618,675,030 658,409,510
平均值 564,074,900 636,031,590 692,936,020
中位數 564,070,460 629,763,510 692,936,020

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 1.71 1.71 1.82 2.1
營業收入
(單位：新台幣千元)		 514,746,200 541,750,850 519,732,048 508,294,198

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2356/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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