鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過55.71億美元，DREP(DREP)24小時漲幅達55.3%

鉅亨網新聞中心 2024-03-21 10:15

24小時漲幅：DREP(DREP)24小時漲幅55.3%；Frontier(FRONT)24小時漲幅4.81%；Ethernity Chain(ERN)24小時漲幅2.23%。

24小時跌幅：Polymesh(POLYX)24小時跌幅96.9%；TRU(TRU)24小時跌幅53.2%；FLOKI(FLOKI)24小時跌幅38.2%。

近一週漲幅：DREP(DREP)近一週漲幅64.3%；LPT(LPT)近一週漲幅30.6%；Bonk(BONK)近一週漲幅28.8%。