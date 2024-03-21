庫克與《繁花》魏總一起吃早餐 花式促銷難掩iPhone銷量下滑隱憂

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-21 10:30

蘋果 (AAPL-US) 靜安零售店周四（21 日）開幕，該零售店的等級僅次於紐約第五大道的全球蘋果旗艦店，是全球第二大、亞洲規模第一大蘋果零售店，這也是蘋果在大中華區設立的第 57 家 Apple Store 零售店。

據《第一財經》報導，在蘋果靜安零售店將開門營業的前一天，蘋果執行長庫克在上海展開了花式促銷。庫克周三在微博中寫道：「儂好上海！今早與 @鄭愷 一起外灘漫步，並品嘗一頓傳統上海早餐。回到這座非凡的城市總是令我特別欣喜。」

在滬語電視劇《繁花》中，「純愛戰士」魏總一角為鄭愷贏得不少路人粉，此次合作也被視為庫克此次上海之行的本地化營銷策略之一。

庫克還探訪了導演呂末的製作工作室，觀賞一部即將發布的作品《吸睛》。該作品的主題是女孩追逐舞獅的夢想。舞獅是中國的民間藝術，每逢佳節或集會慶典，民間都以舞獅助興。

在庫克發布在微博的照片上，巨大的紅色獅頭成為最吸睛的主角。

庫克在微博中寫道：「從在 iPad 上繪制故事板，到通過 iPhone 15 Pro Max 進行拍攝，再到利用 MacBook Pro 編輯剪輯，很高興見到她和她的攝制團隊如何在創作的每一個環節使用 Apple 的產品。」

可以說，蘋果如何重振在中國市場的往日雄風，是庫克此行繞不開的話題。

市調機構 Counterpoint 在 3 月 5 日公布的數據顯示，今年前六周，蘋果在中國的 iPhone 銷量較一年前下降 24%，在中國智慧手機供應商中排名第四，市佔率從 2023 年的 19% 下降到了 15.7%。

Counterpoint 的數據還顯示，今年前六周，取代蘋果銷售冠軍位置的品牌，是機型更多、在下沉市場布局更廣泛的 Vivo。此外，華為前六周的銷量也激增 64%，市佔率從 9.4% 上升到 16.5%，超越了蘋果。

Counterpoint 資深分析師張萌萌說：「首先，蘋果在高階市場面臨著來自強勢回歸的華為的激烈競爭，同時在中階市場受到來自 OPPO、vivo 和小米等廠商激進定價的擠壓。儘管 iPhone 15 是一款出色的裝置，但相較於前代版本，並沒有顯著的升級，因此消費者暫時沒有換機的意願。」

iPhone 15 系列的入門款是儲存容量 128GB，對不斷增加的應用程式（App）和媒體內容來說，這種儲存空間顯得不足，成為中國市場用戶吐槽的重點之一。