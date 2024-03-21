新總統任期出訪第一站是中國？ 普丁：認真考慮

鉅亨網新聞中心 2024-03-21 09:00

據俄羅斯《消息報》周三（20 日）報導，總統普丁成功連任後，周二晚間在克里姆林宮與國家杜馬各黨團領導人會面，俄羅斯聯邦共產黨中央委員會主席久加諾夫建議普丁可以從訪問中國展開新任期。

「我希望您的首次訪問是在東方，而不是在西方。」久加諾夫說，中國領導人「正在期待您的訪問」。對此，普丁微笑的回覆稱：「我一定會認真考慮您剛才所說的話，不開玩笑。」

另據《路透》周二報導，五名消息人士透露，普丁可能於 5 月訪華，拜會中國國家主席習近平，此次訪問將是他連任後首次外訪。

俄國總統新聞秘書佩斯科夫同日對此表示，目前正在籌備普丁的數次出訪、數個最高層接觸，等到日期臨近，我方會像往常一樣通報大家。」

對於佩斯科夫的回應，《消息報》指出，他未排除普丁在不久的將來訪問中國的可能性。

俄國高等經濟大學專家瓦西里 · 卡申表示，這將是一次年度訪問，特別是此次訪問具有象徵意義，因為這將是普丁選後首次訪問，「表明我們有著特殊的關係，我們相互珍視對方為特殊的夥伴」。