盤中速報 - 比特幣大漲8.55%，報67,612.06美元
鉅亨網新聞中心 2024-03-21 07:05
比特幣(BTC)在過去 24 小時內漲幅超過8.55%，最新價格67,612.06美元，總成交量達58.85億美元，總市值13,248.03億美元，目前市值排名第 1 名。
近 1 日最高價：68,100美元，近 1 日最低價：60,775美元，流通供給量：19,597,681。
比特幣是第一個以區塊鏈作為底層技術的加密貨幣，2008年由Satoshi Nakamoto中本聰發表了比特幣論文，2009年創世區塊誕生。2013年美國聯邦政府將數字貨幣合法化，把比特幣定義為合法資產，受《聯邦證券法》監管，時至今日已有許多歐美國家裁定比特幣為合法商品。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-15.21%
- 近 1 月：+18.57%
- 近 3 月：+41.89%
- 近 6 月：+128.43%
- 今年以來：+40.25%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇