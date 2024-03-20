鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過60.33億美元，DREP(DREP)24小時漲幅達50.3%

鉅亨網新聞中心 2024-03-20 17:15

24小時漲幅：DREP(DREP)24小時漲幅50.3%；Nuls(NULS)24小時漲幅30.9%；JOE(JOE)24小時漲幅17.7%。

24小時跌幅：DATA(DATA)24小時跌幅23%；Phala.Network(PHA)24小時跌幅25.1%；Polymesh(POLYX)24小時跌幅18.7%。

近一週漲幅：系統幣(SYS)近一週漲幅34.5%；FLOKI(FLOKI)近一週漲幅34.4%；BAKE(BAKE)近一週漲幅34.2%。