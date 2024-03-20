鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過60.33億美元，DREP(DREP)24小時漲幅達50.3%
鉅亨網新聞中心 2024-03-20 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格62,736.29美元，24小時漲跌幅-1.67%；以太幣(ETH)現報價格3,213.38美元，24小時漲跌幅-1.62%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達60.33億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達34.34億美元；SOL(SOL)24小時成交量達25.83億美元。
24小時漲幅：DREP(DREP)24小時漲幅50.3%；Nuls(NULS)24小時漲幅30.9%；JOE(JOE)24小時漲幅17.7%。
24小時跌幅：DATA(DATA)24小時跌幅23%；Phala.Network(PHA)24小時跌幅25.1%；Polymesh(POLYX)24小時跌幅18.7%。
近一週漲幅：系統幣(SYS)近一週漲幅34.5%；FLOKI(FLOKI)近一週漲幅34.4%；BAKE(BAKE)近一週漲幅34.2%。
近一週跌幅：MANTRA(OM)近一週跌幅106%；RAY(RAY)近一週跌幅51%；Frontier(FRONT)近一週跌幅30.7%。
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