鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-20 16:00

坐落於上海南京西路 1699 號的蘋果靜安零售店即將開業，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克近日也來到中國，似是為這個上海第八家門市到場慶賀。

據《財聯社》報導，令人意外的是，庫克一到中國就現身上海外灘，還與知名男星鄭愷共進早餐。在庫克周三（20 日）發布的微博中，兩人漫步在街頭輕鬆對談，共同欣賞上海的美妙晴空。

鄭愷隨後也在自己的賬號上發布了與庫克偶遇的消息。隨後兩人偶遇的話題登上微博熱搜，吸引一眾吃瓜群眾圍觀。

雖然不清楚鄭愷是否和蘋果有新的接觸以及合作，但鄭愷加上庫克這個意外的組合，成功將話題度直接拉滿，某種程度上為靜安新店的宣傳賺到免費流量。

對庫克來說，這一波穩賺不虧。