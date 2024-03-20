鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過64.3億美元，JOE(JOE)24小時漲幅達18.5%
鉅亨網新聞中心 2024-03-20 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格62,785.87美元，24小時漲跌幅-4.95%；以太幣(ETH)現報價格3,202.18美元，24小時漲跌幅-6.21%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達64.3億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達33.78億美元；SOL(SOL)24小時成交量達29.64億美元。
24小時漲幅：JOE(JOE)24小時漲幅18.5%；MANTRA(OM)24小時漲幅16.6%；RAY(RAY)24小時漲幅18.8%。
24小時跌幅：Ethernity Chain(ERN)24小時跌幅28.7%；DATA(DATA)24小時跌幅16%；FTM(FTM)24小時跌幅15.1%。
近一週漲幅：系統幣(SYS)近一週漲幅34.5%；FLOKI(FLOKI)近一週漲幅34.4%；BAKE(BAKE)近一週漲幅34.2%。
近一週跌幅：MANTRA(OM)近一週跌幅106%；RAY(RAY)近一週跌幅51%；Frontier(FRONT)近一週跌幅30.7%。
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