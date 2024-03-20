鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過64.3億美元，JOE(JOE)24小時漲幅達18.5%

鉅亨網新聞中心 2024-03-20 10:15

24小時漲幅：JOE(JOE)24小時漲幅18.5%；MANTRA(OM)24小時漲幅16.6%；RAY(RAY)24小時漲幅18.8%。

24小時跌幅：Ethernity Chain(ERN)24小時跌幅28.7%；DATA(DATA)24小時跌幅16%；FTM(FTM)24小時跌幅15.1%。

近一週漲幅：系統幣(SYS)近一週漲幅34.5%；FLOKI(FLOKI)近一週漲幅34.4%；BAKE(BAKE)近一週漲幅34.2%。