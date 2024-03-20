比特幣跌破62,000美元 狗狗幣暴跌10% 24萬人爆倉！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-20 08:23

加密貨幣比特幣上周接近 74,000 美元後，近日出現回落走勢，周三盤中跌破 62,000 美元關口，虛擬貨幣市場 24 萬人爆倉。

CoinMarketCap 網站的數據顯示，台灣時間周三上午 7 時 38 分，比特幣在過去 24 個小時驟跌 8.53%，報 61,973.31 美元。以太幣更暴跌 10.46%，報 3,164.63 美元。狗狗幣的跌幅也達到 10.31%，報 0.1292 美元。

Coinglass 網站的數據則顯示，最近 24 小時，虛擬貨幣市場共計 241,786 人爆倉，爆倉總金額 7.38 億美元。

一是投資者正在消化現貨比特幣 ETF 的資金流出；

二是投資人對美國聯準會（Fed）降息的預期下降，以及日本銀行（央行）宣布負利率政策退場；

三是即將在 4 月發生的比特幣「減半」。

一些分析人士表示，今年比特幣能否迎來牛市，很大程度上取決於 Fed 是否從緊縮性貨幣政策轉向寬鬆性貨幣政策。通膨率低於 3% 或經濟出現衰退跡象，可能會觸發這種政策轉變。如果利率在較長時間內保持較高水準，比特幣價格上漲的可能性會下降。

近日摩根大通在報告中指出，比特幣「減半」事件（即挖礦獎勵減半）將在 4 月到來，可能會對比特幣礦工的盈利能力產生嚴重負面影響。摩根大通警告，比特幣價格可能會因此暴跌至 42,000 美元。

從歷史上看，比特幣的生產成本一直是其基礎價格的下限。然而，摩根大通分析師 Nikolaos Panigirtzoglou 預測，比特幣「減半」後，比特幣網絡的算力將下降 20%，導致比特幣的生產成本和基礎價格上升。

摩根大通在報告中詳細解釋支撐這一預測的原因：

儘管如此，眼下仍有人看好比特幣。荷蘭匿名量化分析師 PlanB 周一在社交平台上貼出 S2F 模型圖表，並寫道：「令人振奮的重要時刻即將來臨。」

S2F 模型顯示，在 2020 至 2024 年的減產周期內，比特幣價格將上漲至 50,000 美元；在 2024 至 2028 年周期內，比特幣將攀升至 50 萬美元；在 2028 至 2032 年周期內，比特幣將飆升至 500 萬美元。

PlanB 表示，比特幣價格在減產期間有望出現「指數級飛漲」。

值得注意的是，S2F 模型在 2021 年牛市期間非常受歡迎，但它並非完美比特幣價格預測工具。按照該模型的預測，比特幣價格應該在 2021 年 8 月初突破 10 萬美元大關，但當時交易價格僅在 44,000 美元左右。