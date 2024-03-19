鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過39.55億美元，Frontier(FRONT)24小時漲幅達40.1%

鉅亨網新聞中心 2024-03-19 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達39.55億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達36.54億美元；SOL(SOL)24小時成交量達24.58億美元。

24小時漲幅：Frontier(FRONT)24小時漲幅40.1%；NEAR(NEAR)24小時漲幅19.8%；VIDT DAO(VIDT)24小時漲幅15.8%。

24小時跌幅：Nuls(NULS)24小時跌幅51.7%；MANTRA(OM)24小時跌幅27.1%；LTO Network(LTO)24小時跌幅17.8%。

近一週漲幅：REEF(REEF)近一週漲幅31.2%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週漲幅30.3%；FLOKI(FLOKI)近一週漲幅28.2%。