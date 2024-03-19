鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞泥(1102-TW)EPS預估上修至3.31元，預估目標價為42元
鉅亨網新聞中心 2024-03-19 08:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對亞泥(1102-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.28元上修至3.31元，其中最高估值3.76元，最低估值3.01元，預估目標價為42元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.76(3.76)
|3.7
|3.15
|3.35
|最低值
|3.01(3.01)
|2.95
|3.04
|3.35
|平均值
|3.37(3.36)
|3.21
|3.09
|3.35
|中位數
|3.31(3.28)
|3.05
|3.09
|3.35
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|85,627,920
|86,880,000
|83,757,680
|76,771,730
|最低值
|80,183,000
|76,011,000
|76,301,000
|76,771,730
|平均值
|82,967,740
|81,261,780
|80,247,490
|76,771,730
|中位數
|83,304,770
|83,141,900
|80,465,640
|76,771,730
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|3.28
|3.63
|4.7
|4.7
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|80,182,799
|90,340,503
|89,654,713
|78,240,880
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1102/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇