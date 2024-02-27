鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞泥(1102-TW)EPS預估下修至3.36元，預估目標價為43.1元
鉅亨網新聞中心 2024-02-27 17:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對亞泥(1102-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.38元下修至3.36元，其中最高估值3.76元，最低估值3.01元，預估目標價為43.1元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|3.76(3.76)
|3.7
|3.51
|最低值
|3.01(3.01)
|2.84
|2.85
|平均值
|3.38(3.4)
|3.27
|3.13
|中位數
|3.36(3.38)
|3.35
|3.08
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|85,627,920
|89,235,000
|83,757,680
|最低值
|80,342,000
|75,749,000
|75,749,000
|平均值
|83,187,950
|83,519,150
|80,678,320
|中位數
|83,304,770
|83,616,950
|82,528,280
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|3.63
|4.7
|4.7
|5.56
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|90,340,503
|89,654,713
|78,240,880
|89,347,637
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1102/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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