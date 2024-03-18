中國工業生產、固定資產投資優於預期 經濟成長動能增強最新跡象

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-18 11:00

最新數據顯示，中國前兩個月的工業生產、固定資產投資數據優於預期，成為經濟成長動能增強的最新跡象。

中國國家統計局周一（18 日）公布的數據顯示，1～2 月工業生產年增 7%，增幅大於經濟學家原估的 5.2%。零售銷售年增 5.5%，符合預期。

1～2 月全國固定資產投資年增 4.2%，遠優於經濟學家預測的 3.2%。1～2 月全國房地產開發投資年降 9%，依然是中國經濟一大拖累。

具體數據如下：

1～2 月零售銷售為人民幣 8.1307 兆元，年增 5.5%。

1～2 月全國固定資產投資為 5.0847 兆元，年增 4.2%

1～2 月全國房地產開發投資 1.1842 兆元，年降 9%。

1～2 月全國城鎮調查失業率平均值為 5.3%。

1～2 月工業生產年增 7%。

這些令人驚訝的強勁數據，成為經濟成長動能增強的最新跡象，而維持這個勢頭，是中國政府實現今年經濟成長目標的關鍵。今年的成長目標與去年相同，但由於比較基期較高，達標難度較高。

國家統計局新聞發言人劉愛華在記者會上表示，就業形勢總體穩定，1 月城鎮調查失業率是 5.2%，2 月是 5.3%，主要是受春節因素影響，符合季節性變化規律。與去年同期相比，1 月和 2 月城鎮調查失業率都下降 0.3 個百分點。

劉愛華指出，總的來看，今年前兩個月，隨著宏觀組合政策靠前發力，經濟運行持續恢復，加上春節假期有力帶動，國民經濟起步平穩、穩中有升。

不過，劉愛華也坦言，世界經濟增長前景仍面臨較大不確定性，中國仍面臨有效需求不足等問題，政府需要進一步鞏固經濟回升的基礎。