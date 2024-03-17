鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過43.45億美元，Selfkey(KEY)24小時漲幅達20.6%
鉅亨網新聞中心 2024-03-17 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格66,699.99美元，24小時漲跌幅-3.38%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達43.45億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達31.21億美元；SOL(SOL)24小時成交量達25.93億美元。
24小時漲幅：Selfkey(KEY)24小時漲幅20.6%；Hooked Protocol(HOOK)24小時漲幅17.3%；Perpetual Protocol(PERP)24小時漲幅18.5%。
24小時跌幅：Frontier(FRONT)24小時跌幅30.4%；Phala.Network(PHA)24小時跌幅23%；Space ID(ID)24小時跌幅10.9%。
近一週漲幅：CTXC(CTXC)近一週漲幅36.6%；DREP(DREP)近一週漲幅27.7%；Numeraire(NMR)近一週漲幅27.5%。
近一週跌幅：Frontier(FRONT)近一週跌幅153%；AMP(AMP)近一週跌幅126%；RAY(RAY)近一週跌幅76.8%。
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