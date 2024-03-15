鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過52.46億美元，Clover Finance(CLV)24小時漲幅達15.3%
鉅亨網新聞中心 2024-03-15 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格71,500.01美元，24小時漲跌幅-1.90%；以太幣(ETH)現報價格3,868.21美元，24小時漲跌幅-3.04%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達52.46億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達34.52億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達25.5億美元。
24小時漲幅：Clover Finance(CLV)24小時漲幅15.3%；TFUEL(TFUEL)24小時漲幅6.5%；Reserve Rights(RSR)24小時漲幅12.3%。
24小時跌幅：Frontier(FRONT)24小時跌幅45.9%；Space ID(ID)24小時跌幅20.3%；LPT(LPT)24小時跌幅22.1%。
近一週漲幅：Viberate(VIB)近一週漲幅24.3%；CTXC(CTXC)近一週漲幅15.6%；COTI(COTI)近一週漲幅15.1%。
近一週跌幅：0x協議(ZRX)近一週跌幅140%；AMP(AMP)近一週跌幅127%；Frontier(FRONT)近一週跌幅119%。
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