鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過52.46億美元，Clover Finance(CLV)24小時漲幅達15.3%

鉅亨網新聞中心 2024-03-15 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達52.46億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達34.52億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達25.5億美元。

24小時漲幅：Clover Finance(CLV)24小時漲幅15.3%；TFUEL(TFUEL)24小時漲幅6.5%；Reserve Rights(RSR)24小時漲幅12.3%。

24小時跌幅：Frontier(FRONT)24小時跌幅45.9%；Space ID(ID)24小時跌幅20.3%；LPT(LPT)24小時跌幅22.1%。

近一週漲幅：Viberate(VIB)近一週漲幅24.3%；CTXC(CTXC)近一週漲幅15.6%；COTI(COTI)近一週漲幅15.1%。