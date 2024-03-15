盤中速報 - 狗狗幣大漲8.26%，報0.17978美元
鉅亨網新聞中心 2024-03-15 09:06
狗狗幣(DOGE)在過去 24 小時內漲幅超過8.26%，最新價格0.17978美元，總成交量達13.51億美元，總市值257.12億美元，目前市值排名第 8 名。
近 1 日最高價：0.19289美元，近 1 日最低價：0.165美元，流通供給量：142,636,616,384。
Dogecoin來源為網路上一隻熱門的柴犬迷因哏，2013年從萊特幣LTC分支，可以用在Reddit和Titter中打賞贊助創作者，發布之後很快的在社群中流行起來，創辦者希望實現更易於被廣泛應用在現實生活，而不被投機者炒作的電子貨幣。Tesla執行長Elon Musk曾多次在Twitter表示對狗狗幣的意見。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+8.37%
- 近 1 月：+109.12%
- 近 3 月：+91.70%
- 近 6 月：+185.34%
- 今年以來：+93.87%
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